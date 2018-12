Жители Нового Орлеана, пострадавшие от урагана Катрина в 2005 году, подали иск против благотворительного фонда голливудского актера Make it right. Они утверждают, что Брэд Питт продал им плохие, некачественно отстроенные дома.

Жители Нового Орлеана, пострадавшие от урагана "Катрина" в2005 году, подали иск против благотворительного фонда голливудского актера "Make it right". Ониутверждают, что Брэд Питт продал им "плохие, некачественно отстроенные дома".Фонд "Make It Right" должен был построить 150 хороших энергосберегающих домов, которые были бы доступны для всех обитателей Нового Орлеана, которые потерялижилье из-за урагана "Катрина" в 2005 году. С тех пор сотрудники организации построили 109 зданий насумму около 27 миллионов долларов."Жители благодарны за его добрый жест, но онибыли вынуждены подать иск против его организации, потому что она построиланекачественные дома, которые становятся только хуже. Люди вынуждены платить много денег зажилье, которое следовало бы продавать за меньшую цену", – сообщил один изжителей в интервью телеканалу NBC News. Некоторые постройки были снесены в июне этого года из-за плохой проектировки.Благотворительный фонд возложила всю ответственность на своего главного архитектора Джона С. Уилльямса и подала против него иск. Представители считают, что именно он не смог обеспечить хорошуюгидроизоляцию зданий. Архитектор знает об этих проблемах и уже предложил свою помощь в починке крыш и заделке щелей и трещин.