Загорелась квартира в пятиэтажке

Загорелась квартира в пятиэтажкеВ Кольчугино произошел пожар, в котором пострадали люди. В ночь с 15 на 16 декабря на пульт диспетчера МЧС сообщили об огне из квартиры в пятиэтажке. На место незамедлительно выехали пожарные.Когда пожарные прибыли, они обнаружили, что горит внутренняя отделка комнаты и диван. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра.В горящей квартире пострадали трое – 42-летний мужчина и 43-летняя женщина. Их госпитализировали из-за отравления угарным газом.Также спасатели обнаружили третьего пострадавшего – 36-летний мужчина. Врачи попытались спасти его, но он все равно скончался.Причины случившегося устанавливаются. К ликвидации последствий пожара привлекали 7 человек и 3 спецмашины.