Союз биатлонистов России (СБР) заявил сообщил, что Антон Бабиков минимум до конца текущего года отстранен от выступлений за национальную сборную. Это решение вызвало бурю недовольства в Сети.

Союз биатлонистов России (СБР) заявил сообщил, что Антон Бабиков минимум до конца текущегогода отстранен от выступлений за национальную сборную. Это решение вызвало бурюнедовольства в Сети.Болельщики высказываютсвое возмущение в социальных сетях. По их мнению, вердикт СБР несправедлив, и биатлонистимеет право участвовать в гонках.Материал дополняется