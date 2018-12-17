Союз биатлонистов России (СБР) заявил сообщил, что Антон Бабиков минимум до конца текущего
года отстранен от выступлений за национальную сборную. Это решение вызвало бурю
недовольства в Сети.
Союз биатлонистов России (СБР) заявил сообщил, что Антон Бабиков минимум до конца текущего
года отстранен от выступлений за национальную сборную. Это решение вызвало бурю
недовольства в Сети.
Болельщики высказывают
свое возмущение в социальных сетях. По их мнению, вердикт СБР несправедлив, и биатлонист
имеет право участвовать в гонках.
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