Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович не перестают подкидывать поводы, чтобы о них не забывали. На сей раз вдрызг разругавшиеся супруги внезапно воссоединились, но не все так просто.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович не перестают подкидывать поводы, чтобы о них не забывали. На сей раз вдрызг разругавшиеся супруги внезапно воссоединились, но не все так просто.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал фотографию, на которой запечатлен с супругой, престарелой Екатериной Терешкович. Пара преобразилась в образы Деда Мороза и Снегурочки. Как оказалось, супруги воссоединились ради благой миссии."Для одного благотворительного фонда, мы с Екатериной поздравили детей с наступающими праздниками, и только это могло заставить нас в этот вечер увидеться еще раз (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – объявил Гоген Солнцев. Однако шоумен дал понять, что эта встреча не растопила его сердце. Гоген хочет, чтобы Екатерина помирилась с дочерью Полиной, которую избила на глазах всей страны на шоу "Прямой эфир"."Я призываю, все-таки не быть эгоисткой, и извиниться перед собственным ребенком Полиной", – написал Солнцев. А еще он рассказал, что супруга-пенсионерка нашла возможность "обозвать" его. "P.S.: Зимушка-зима, которой оделась Екатерина Львовна, представлялась всем снегурочкой и обзывала меня стариком морозом ... 🙄😑🤔... Друзья, идет ли мне костюм ?" – спросил у подписчиков .Пользователи крайне неоднозначно высказались о воссоединении (пусть и кратком) пары. Кто-то порадовался за Гогена и Екатерину, а кто-то, наоборот, разозлился. Хейтеры обругали обоих, дав понять, что "их фарс" уже надоел. "КАК НАДОЕЛИ ЭТИ КЛОУНЫ НА ЭКРАНЕ И В ИНЕТЕ !!НИКЧЕМНЫЙ МОЛОДОЙ САМЕЦ ЗАНИМАЕТСЯ ЧЕРТ ЗНАЕТ ЧЕМ )))А ЭТА ЖЕНЩИНА С НИМ ?????КОГДА УЖЕ БУДЕТ СЕБЯ УВАЖАТЬ ???? И КТО ☝☝☝☝ИХ МОГ ПОЗВАТЬ ПОЗДРАВИТЬ ДЕТЕЙ С НОВЫМ ГОДОМ ?????", "Вот вы похожи стали друг на друга! Оба страшные, но трындец как счастливы!", "Бред какой-то. С каких пор Дедушка Мороз моложе внучки снегурочки. Что вы творите?", "А где фото с детьми? Просто надеть костюмы и сфотаться – это еще не значит, что вы поучаствовали в благотворительности. У Кати вообще такой ,пардон, шальной взгляд, как будто она прибухнула", – высказались комментаторы.