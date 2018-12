Президент США Дональд Трамп утверждает, что мир не услышал бы признаний его бывшего адвоката Майкла Коэна, если бы ФБР не превысило своих служебных полномочий.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что мир не услышал бы признаний его бывшего адвоката Майкла Коэна, если бы ФБР не превысило своих служебных полномочий.На своей странице в Twitter американский лидер напомнил, как этой было. "Они вломились в офис адвоката!" — написал возмущенный Трамп.После чего посетовал, что они не сделали того же в отношении помещения Национального комитета Демократической партии или офиса самой Хиллари Клинтон. При этом президент США обозвал ее "Бесчестной".Remember, Michael Cohen only became a “Rat” after the FBI did something which was absolutely unthinkable & unheard of until the Witch Hunt was illegally started. They BROKE INTO AN ATTORNEY’S OFFICE! Why didn’t they break into the DNC to get the Server, or Crooked’s office?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 декабря 2018 г.Коэна обвинили в организации выплаты "отступных" в 280 тысяч долларов двум женщинам в обмен на их молчание перед выборами. Одна из этих женщин — порноактриса Сторми Дэниелс, которая утверждала, что у нее была связь с Трампом. Коэна приговорили к трем годам лишения свободы. Сам же экс-адвокат утверждал, что Трамп обо всем знал и не возражал.