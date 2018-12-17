Четверг Владимир Путин провел в Ярославле. Президент выступил перед школьниками и педагогами, участниками форума Проектория, провел рабочую встречу с губернатором Ярославской области, вечером принял участие в открытии Года театра в России.

Четверг Владимир Путин провел в Ярославле. Президент выступил перед школьниками и педагогами, участниками форума "Проектория", провел рабочую встречу с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым, а вечером принял участие в открытии Года театра в России. Церемония прошла в Российском театре драмы имени Федора Волкова.Это не просто форум — гигантская лаборатория. Десятки проектов. Вот умный город будущего, где используются возобновляемые виды энергии, рядом — железная дорога, которую назвать игрушечной язык не повернется.Открытый урок для начинающих железнодорожников. Причем, дистанционный. Сами школьники находятся в Иркутске, а здесь в Ярославле — макет. Поезда. Депо. И вот по команде юного машиниста из Иркутска "Сапсан" сейчас начинает движение.И это, уверены молодые железнодорожники, не просто модель — завтрашний день скоростного транспорта.Одиннадцатилетний Ярослав Баканов из Нижнего Новгорода тоже мечтает стать железнодорожником: "Я уже видел вживую вагоны и локомотив. Мне все здесь нравится. Детская железная дорога стала для меня настоящим билетом в будущее"."Россия в будущем должна быть представлена такими яркими людьми, как вы, с вашими достижениями и с успехами в той сфере деятельности, которую вы для себя выберите. Вы знаете, когда первый Президент России Борис Николаевич Ельцин вызвал меня к себе и сказал: "Хочу представить вас, вашу кандидатуру в Госдуму, чтобы вы были премьером, а потом буду предлагать вам идти на выборы Президента. Вы согласны?", я ему сказал: "Нет". Он очень удивился. Я ему говорю: "Борис Николаевич, я не готов". А я уже был большой мальчик, понимаете? И уже достаточно большое время проработал в различных государственных структурах, властных. Я хочу вам пожелать, чтобы вы были готовы, как можно раньше принять ключевое решение в вашей жизни", — рассказал участникам Владимир Путин.Умение принимать решение — это еще уверенность в своих силах и готовность посвятить годы научной идее.Для одних форум — это возможность определиться с будущей профессией, понять, где нужно поднажать. Другие свой выбор уже сделали.В Ярославль со всей страны съехались молодые изобретатели, которые представляют свои проекты и рассчитывают, что на них обратят внимание крупные компании.Этот самолет полностью выполнен из композитных материалов. Новое поколение авиационной техники. Машина получалось не просто компактная — легкая. 760 килограммов, меньше чем автомобиль. А пролететь без дозаправки такой самолет может почти 1000 километров. Самолет уже летает. Выпускать его собираются в Обнинске в Калужской области. Есть и первые заказы.Молодые инженеры разрабатывают и перспективные беспилотники. Если этот коптер подключить с помощью кабеля к генератору на земле, он сможет зависнуть в воздухе на несколько часов.А так выглядит уменьшенная модель робота, способного самостоятельно сортировать мусор. Речь идет прежде всего о вредных производствах.Многие съехавшиеся в Ярославль школьники интересуются информационными технологиями, программированием. Здесь они смогли пообщаться со своими сверстниками, которые уже пришли в IT-индустрию.Бесспорно, многие задумываются об открытии собственного дела. Или представляют себя во главе крупной компании. Но бизнес — это не просто личный финансовый успех, прежде всего, способность находить те проекты, которые работают на будущее страны, и инвестировать в них."Крымский мост строят. Это же бизнес-проект, но этот проект нужный стране. Только в этом случае, если ты создаешь продукт и результат, тот, который остается навсегда и надолго, делает тебя счастливым человеком. Только тогда ты можешь понять, что истратил жизнь не напрасно, а не просто, извините меня за моветон, бабки заколачивал", — сказал президент участникам форума.Среди тех, кто горит своей идеей, новосибирский школьник Родион Карван. Он разработал систему уничтожения космического мусора с помощью пучков солнечного света. Пока это только проект. Как и десятки других разработок. Но, кажется, с каждой новой "Проекторией" все больше шансов, что прорывные идеи не останутся на бумаге.