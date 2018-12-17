Экс-супруге
режиссера Федора Бондарчука Светлане сегодня, 17 декабря, исполнилось 50 лет. В
честь юбилея светская львица решила показать миру свои прелести.
Экс-супруге
режиссера Федора Бондарчука Светлане сегодня, 17 декабря, исполнилось 50 лет. В
честь юбилея светская львица решила показать миру свои прелести.
В личном
микроблоге знаменитость опубликовала черно-белый снимок, на котором она
запечатлена в прозрачном платье. Примечательно, что на Светлане нет бюстгальтера,
поэтому сосок предварительно заретуширован в фоторедакторе: закрыт
розовой точкой.
С новым
годом, крошка! / С новым годом! Хэй-е-е-е-ей / Подожди немножко / Будет веселей
/ С новым годом, крошка!!!! / 🎉🎉🎉🥂🥂🥂🥰🥰🥰😆🤪😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поздравила сама
себя Бондарчук.
Отметим, что этот снимок знаменитости
никого не оставил равнодушным. После публикации в аккаунт знаменитости пришли
комментаторы.
"Как
только женщин 50+ бросает муж, они идут во все тяжкие.... видно совсем плохо в
личной жизни раз в трусах фотографируется...", "Черт
знает что, кошмар", "Искусство, как оно есть! 💥Произведение!! Светлана, с ДР!🥂",
"🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Вот это я понимаю ! Фигура !", "Не надо, не унижайте
себя, я не ханжа, всему свое время. Мне, кажется, в брючном костюме было бы
сексуальный. Брюки в дудочку, пиджак, туфли на высоком и тд", -
рассуждали интернет-обыватели.
Отметим, что Бондарчук начала отмечать день рождения еще два дня назад. В
столичном ресторане Светлана вместе с подругами Диной Хабировой и Натальей
Дубовицкоц, устроила шумный вечер. Гостями праздничной вечеринки стали многие
известные в светской тусовке личности: Рената Литвинова, Надежда Оболенцева,
Оксана Бондаренко, Даша Веледеева и многие другие. Развлекала требовательную публику певица Земфира.