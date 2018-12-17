Импортеры предупредили о возможном дефиците на российском рынке спиртного. К этому может привести недостаток акцизных марок нового образца.

Импортеры предупредили о возможном дефиците на российском рынкеспиртного. К этому может привести недостаток акцизных марок новогообразца.По словам руководителя Союза импортеров алкогольной продукции(СИАП) Валерия Филатова, Центральная акцизная таможня не предоставила иностранцамдля бутылок марки нового образца. Старые же перестали выдавать ещес октября этого года.Филатов считает, что импортерысмогут получить новые акцизы лишь в марте 2019 года, передает . Ведь на обработку заявок уходит не менее трехмесяцев.В свою очередь гендиректор Комитета производителей алкогольнойпродукции Александр Романов полагает, что из-за того, что новые марки пока не поступилив печать на Гознак, жителей России на новогодние праздники ожидает острыйдефицит некоторых видов спиртных напитков. Так что наши соотечественники вполнереально могут остаться без любимых алкогольных брэндов к новогоднему столу.Председатель совета директоровMBG Wine Ирина Фомина в разговоре сожалеет, что в сложившихсяусловиях ее компания уже была вынуждена с ноября сократить объемы ввозав Россию на 25—30%. При этом известно, что перед новогодними торжествамина спиртные напитки всегда растет спрос.Напомним, с 1 июля 2018 года в России введена система полного поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система учета алкоголя). Для этого введены новые марки с двухмерным штриховым кодом, который наносится на Гознаке и содержит уникальный идентификатор. Он позволяет определить маркируемую продукцию.