Общественность никак не может успокоиться после эфира шоу Вечерний Ургант с участием Яны Рудковской, ее мужа Евгения Плющенко и их малолетнего сына Александра. Зрители пожалели мальчика, которого в студию заманили с помощью большого чемодана с роботами.

Общественность никак не может успокоиться после эфира шоу "Вечерний Ургант" с участием Яны Рудковской, ее мужа Евгения Плющенко и их малолетнего сына Александра. Зрители пожалели мальчика, которого в студию заманили с помощью большого чемодана с роботами.Несколько дней назад продюсер , ее муж, прославленный фигурист Евгений Плющенко и их сын Александр стали очередными звездными гостями шоу Ивана Урганта. Шла речь об их новом ледовом спектакле "Лебединое озеро", в котором и принимает участие сын Рудковской и Плющенко. Впрочем, обсудили и просто Новый год.Так, Александр признался, что мечтает о смартфоне, как у папы. А затем рассказал, что отец хотел бы получить в качестве новогоднего подарка часы, а мама – духи. Иван Ургант в свойственной себе манере уточнил, что в предыдущий раз на тот же самый вопрос мальчик ответил иначе, дескать, пожелал маме бриллиантов. Александр не поддался внушению, он твердо высказал свою точку зрения, что маме нужнее духи.Несмотря на принадлежность к звездному семейству, маленький Саша живет в спартанских условиях. Он усиленно занимается фигурным катанием, проводя на льду по многу часов, участвует в различных фотосессиях, ходит с мамой на различные светские мероприятия. При этом получает различные подарки и игрушки от родителей только в качестве поощрения.Даже для того, чтобы прийти на шоу , Александру вручили большой чемодан с роботами. "Как доснимаюсь, тогда сразу открою!" – заявил в предвкушении мальчик. Это обстоятельство не осталось без внимания зрителей. В частности, подписчики официальной странички Яны Рудковской в Instagram жестко высказались относительно чрезвычайно плотной трудовой занятости Александра."Бедный ребенок Измучили его 😢(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Господи, Яна. Да муж скоро с сыном убегут от тебя, прекрати держать их в "ежовых рукавицах", а то твой характер вылезет тебе боком – одна останешься", "Боязнь неоправдать ожидания родителей; это стресс для ребенка! И тем более все предано публичности ! Жаль вашего сына !", "Задолбали Вы уже своего сыночка. Ни вздохнуть ему, ни поиграть спокойно", "Подкупила сына)", – высказались пользователи Сети.