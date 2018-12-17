Покинувшая группу Serebro Ольга Серябкина резко сменила имидж. 33-летняя
исполнительница предстала перед поклонниками в Instagram в загадочном
образе.
Покинувшая группу Serebro Ольга Серябкина резко сменила имидж. 33-летняя
исполнительница предстала перед поклонниками в Instagram в загадочном
образе.
Знаменитость
опубликовала фото, на котором позирует с новой прической – лоб
певицы до середины прикрывает челка. "Любовь по-новому", – написала под постом Серябкина. На снимке
Ольга изображена напротив окна с открытыми жалюзи.
Из-за непривычного образа не
все пользователи соцсети сразу узнали Серябкину. Они сравнили ее с другими
известными актрисами. "Ну вылитая Скарлетт Йоханссон!", "Криминальное
чтиво!)", – цитирует фолловеров . Также певицу сравнили с Натальей
Орейро.
Мнения по поводу нового
имиджа Ольги у ее поклонников разделились. Одни посчитали образ удачным, а
другие – наоборот. "Без челки лучше", "Вау! К лицу преображение!", "Это
просто огонь", "Потрясающая", "Лично мне
очень нравится", "Челка старит. Не делай ее, плиз", – высказались
подписчики о новом имидже Серябкиной.
Ранее певица похвасталась, что вошла
в тройку самых сексуальных женщин России. Звезда решила разделить свою
радость вместе с поклонниками, выложив очередные откровенные фото.
Напомним, что от
продюсера Максима Фадеева ушли солистки коллектива Serebro. Сначала стало
известно, что группу покидает Ольга Серябкина. Вслед за ней отправились
на вольные хлеба и остальные участницы – Татьяна Моргунова и Екатерина
Кищук.