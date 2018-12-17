Покинувшая группу Serebro Ольга Серябкина резко сменила имидж. 33-летняя исполнительница предстала перед поклонниками в Instagram в загадочном образе.

Покинувшая группу Serebro Ольга Серябкина резко сменила имидж. 33-летняяисполнительница предстала перед поклонниками в Instagram в загадочномобразе.Знаменитостьопубликовала фото, на котором позирует с новой прической – лобпевицы до середины прикрывает челка. "Любовь по-новому", – написала под постом Серябкина. На снимкеОльга изображена напротив окна с открытыми жалюзи.Из-за непривычного образа невсе пользователи соцсети сразу узнали Серябкину. Они сравнили ее с другимиизвестными актрисами. "Ну вылитая Скарлетт Йоханссон!", "Криминальноечтиво!)", – цитирует фолловеров . Также певицу сравнили с НатальейОрейро.Мнения по поводу новогоимиджа Ольги у ее поклонников разделились. Одни посчитали образ удачным, адругие – наоборот. "Без челки лучше", "Вау! К лицу преображение!", "Этопросто огонь", "Потрясающая", "Лично мнеочень нравится", "Челка старит. Не делай ее, плиз", – высказалисьподписчики о новом имидже Серябкиной.Ранее певица похвасталась, что вошлав тройку самых сексуальных женщин России. Звезда решила разделить своюрадость вместе с поклонниками, выложив очередные откровенные фото.Напомним, что отпродюсера Максима Фадеева ушли солистки коллектива Serebro. Сначала сталоизвестно, что группу покидает Ольга Серябкина. Вслед за ней отправилисьна вольные хлеба и остальные участницы – Татьяна Моргунова и ЕкатеринаКищук.