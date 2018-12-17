В австрийском Хохфильцене состоялась мужская эстафета 4х7,5 километра в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону. Мужская сборная России в лице Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова, Дмитрия Малышко и Александра Логинова заняла пятое место.

В австрийском Хохфильцене состоялась мужская эстафета 4х7,5 километра в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону. Мужская сборная России в лице Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова, Дмитрия Малышко и Александра Логинова заняла пятое место.Победу праздновали шведские биатлонисты, которые преодолели дистанцию за 1 час 16 минут 10,6 секунды. На стрельбе они использовали 5 дополнительных патронов. Вторыми стали норвежцы, чье отставание от шведов составило 3,6 секунды при семи дополнительно использованных патронах на огневых рубежах. Третьи – немцы. Они приехали на финиш через 28,8 секунды с одним штрафным кругом и пятью дополнительными патронами.Россияне отстали от Швеции на 52,7 секунды. На огневых рубежах нашими спортсменами были израсходовано 10 дополнительных патронов.