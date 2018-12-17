На Украине разразились очередной порцией бредовых заявлений про трассу через Керченский пролив. На сей раз отличилась журналист и блогер Лариса Волошина. Она усомнилась, что Крымский мост сможет выдержать испытание холодами. Конструкции дороги уже деформированы, утверждает журналист.

НаУкраине разразились очередной порцией бредовых заявлений про трассучерез Керченский пролив. На сей раз отличилась журналист и блогер ЛарисаВолошина. Она усомнилась, что Крымский мост сможет выдержать испытаниехолодами. Конструкции дороги ужедеформированы, утверждает журналист.Зимой в Азовском море создаются крупные ледовые массы,которые через Керченский пролив перемещаются в Черное море, рассказала Волошина. "Как будутдвигаться эти массы через опоры Крымского моста, не повредят ли их, мыне знаем", – заявила блогер в эфире телеканала ObozTV.Журналистутверждает, что российские и израильские ученые уже обнаружилидеформацию опор трассы через Керченский пролив – их сдвиг в разныестороны. По ее словам, до обрушения моста еще много времени, нопользоваться им уже нельзя.Ещебольше усложнить ситуацию может пуск железнодорожной части . "Если они вообще ее введут, потому что это систематическиеколебания, когда идет поезд", – добавила Волошина.Поее словам, на трассе через Керченский пролив есть сложности спрохождением грузовиком, а для автобусов требуется специальноеразрешение. "Давайте запасаться попкорном и наблюдать", – заключилаблогер.Ранее "Дни.ру" уже опровергали распространяемые о мосте украинские фейки. С этими целями наша редакция обращалась в инфоцентр"Крымский мост". Помимо прочего, специалисты дали поясненияотносительно ледохода, который может угрожать опорам моста. Онизаверили, что конструкции трассы надежные, а расстояние между ними -50-60 метров – рассчитано на свободный проход ледовых масс.В любом случае, отметили в инфоцентре,ледовая обстановка в регионе контролируется, постоянно выполняетсямониторинг, в том числе со спутников. В случае возникновения опасностибудут задействованы специальные суда из Новороссийска,которые разрушат ледовые массы.Напомним, движение по автомобильной части Крымского моста открылось в мае.Первым по трассе за рулем КамАЗа проехал президент России ВладимирПутин. На следующий день воспользоваться новой дорогой могли всежелающие. К настоящему времени по мосту проехали почти 3,5 миллионаавтомобилей.Второйэтап строительства Крымского моста – железнодорожная часть. По плануона будет готова к концу следующего года. Не исключено, что ввести ее вэксплуатацию получится уже к началу летнего сезона. Через Керченскийпролив поезда соединят Симферополь и другие города полуострова сМосквой, Санкт-Петербургом и другими регионами.