Карина Мишулина предстала в неожиданном образе. Актриса, получившая известность не только благодаря ролям, но и нескольким выпускам скандального ток-шоу Пусть говорят, примерила эротический наряд, который сразил ее фанатов наповал.

Карина Мишулина предстала в неожиданном образе. Актриса, получившая известность не только благодаря ролям, но и нескольким выпускам скандального ток-шоу "Пусть говорят", примерила эротический наряд, который сразил ее фанатов наповал.Как выяснилось, нарядилась в провокационное платье не просто так. Дочь прославленного актера Спартака Мишулина стала ведущей на корпоративе. Причем, вечеринка была тематической. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Карина опубликовала две фотографии с мероприятия."Новогодний корпоратив в стиле средневекового бала! Вообще это здорово, когда корпоратив не просто проходит банально, за столом, с тостами и скучными конкурсами, а когда все это превращается в театрализованное представление . Получается такой спектакль с вкраплениями музыки и песен! Такое точно запомнится надолго!!! Согласны?) Как вам мой образ, эдакой необычной ведущей?) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – обратилась к подписчикам актриса.Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на вид , и уж точно ни один не остался равнодушным. "А ступу с метлой где парковали ?", "действительно очень хорошо образ подобрали, макияж идеальный,глаза подчеркнули, и цвет волос кстати этот лучше, рыженький не так идет вам. Вообще супер", "Ну хороша!!!! и неповторима!!! яркая и красивая.!!! обожаю ваши превращения !!", "Смешная такая", "Вау! Какой образ! Молодец Карина! Красива в любом образе!😘👍", "хозяйка борделя?" – высказали свое мнение интернет-пользователи.Интересно, что, в отличие от многих отечественных знаменитостей, Карина Мишулина находит возможность отвечать и вступать в беседу с практически каждым комментатором. Актриса не вступает в перепалку, а старается корректно отвечать на критические отзывы.