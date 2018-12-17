Глава региона с рабочим визитом посетил Камешковский район

Глава региона с рабочим визитом посетил Камешковский районГлава региона Владимир Сипягин с рабочим визитом посетил Камешковский район. Во время встречи с губернатором местные жители попросили решить вопрос с безопасным переходом через железную дорогу.Владимир Сипягин пообещал, что проведет переговоры с руководством Горьковской железной дороги.Кроме того, камешковцы жаловались на проблемы в сфере здравоохранения и на отсутствие тротуаров. Все обращения граждан «взяты на карандаш».