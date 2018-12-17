Злоумышленник, отжав оконную раму, проник в жилое помещение с целью хищения имущества..

Сотрудниками уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве задержан мужчина, подозреваемый в 10 кражах из частных домовладений на территории Новой Москвы.В территориальный отдел полиции от 65-летнего местного жителя поступило сообщение о краже. Мужчина, вернувшись домой, обнаружил, что в его доме находится неизвестный. Установлено, что злоумышленник, отжав оконную раму, проник в жилое помещение с целью хищения имущества, однако не сумел довести свой умысел до конца, так как был задержан прибывшими сотрудниками полиции.Полицейские установили, что 31-летний ранее судимый мужчина причастен к совершению еще 9 аналогичных противоправных деяний. Кражи злоумышленник совершал из частных дачных домов. Он проникал внутрь путем повреждения входных дверей или через окна. Похищенное имущество сбывал. В настоящее время сумма ущерба устанавливается.Следственным отделом МО МВД России «Красносельское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38