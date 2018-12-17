Все они признали свою вину

Все они признали свою винуВ Гороховце сразу троих местных жителей обвиняют в кражах. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Осенью этого года в полицию обратилась местная жительница, сообщившая, что у нее украли 7,5 тысяч рублей. К краже оказался причастен 38-летний знакомый женщины. Он украл деньги из сумки приятельницы во время посиделок с алкоголем. Мужчина отдал ей всю сумму.Еще одна кража произошла в Гороховце этим летом. 17-летний парень украл из квартиры своего соседа-пенсионера 7 тысяч рублей. Молодого человека задержали после обращения потерпевшего в полицию. Свою вину несовершеннолетний признал.Обвинение в совершении кражи также предъявлено 38-летнему ранее судимому гороховчанину, который в октябре этого года незаконно проник в жилище своей сестры, откуда похитил смартфон за 6,5 тысяч рублей. Вырученные от продажи телефона деньги мужчина потратил на алкогольные напитки.Уголовные дела направлены в суд.