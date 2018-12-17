Настоящим Дедом Морозом сможет почувствовать себя в эти праздничные дни каждый россиянин. С помощью НАШЕго Радио выбранные участниками благотворительной акции подарки окажутся у воспитанников детского дома.

Настоящим Дедом Морозом сможет почувствовать себя в этипраздничные дни каждый россиянин. С помощью НАШЕго Радио выбранные участникамиблаготворительной акции подарки окажутся у воспитанников детского дома.Предвкушение новогодней сказки витает в воздухе, каждый маленькийроссиянин в эти дни мечтает о подарке. Желания большинства из них исполнятперевоплотившиеся в новогоднего волшебника папы и мамы. Но рядом с нами живут ималыши, для которых привычные новогодние радости недоступны.Исправить эту ситуацию – хотя бы для некоторых малышей -поможет благотворительная акция НАШЕго Радио "Стань Дедом Морозом!". Каждыйжелающий может попробовать себя в качестве доброго волшебника, устроивнебольшое новогоднее чудо. Подарки получат дети из "Конаковскогоспециализированного Дома ребенка для детей с органическим поражениемцентральной нервной системы с нарушением психики", а также ребята постаршеиз "Областного социально-реабилитационного центра города Твери".Стать дедом Морозом легко. Надо всего лишь зайти на , выбрать из списка ребенка, которого хотите поздравитьс наступающим праздником, и прочитать его письмо новогоднему волшебнику. Дальшедело останется за малым: заполнить анкету, купить и привезти долгожданныйподарок в редакцию радиостанции. Адрес у все тот же: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.39, корп. 2.Есть и другой вариант. Благотворитель может оплатить подарокдистанционно и заказать доставку по указанному адресу. Завершится акция в канунНового года. Ваши подарки соберут, упакуют и доставят малышам. Повезутновогодние сюрпризы ведущие . Они в торжественной обстановкепоздравят детей с наступающим Новым годом.