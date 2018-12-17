Настоящим Дедом Морозом сможет почувствовать себя в эти
праздничные дни каждый россиянин. С помощью НАШЕго Радио выбранные участниками
благотворительной акции подарки окажутся у воспитанников детского дома.
Настоящим Дедом Морозом сможет почувствовать себя в эти
праздничные дни каждый россиянин. С помощью НАШЕго Радио выбранные участниками
благотворительной акции подарки окажутся у воспитанников детского дома.
Предвкушение новогодней сказки витает в воздухе, каждый маленький
россиянин в эти дни мечтает о подарке. Желания большинства из них исполнят
перевоплотившиеся в новогоднего волшебника папы и мамы. Но рядом с нами живут и
малыши, для которых привычные новогодние радости недоступны.
Исправить эту ситуацию – хотя бы для некоторых малышей -
поможет благотворительная акция НАШЕго Радио "Стань Дедом Морозом!". Каждый
желающий может попробовать себя в качестве доброго волшебника, устроив
небольшое новогоднее чудо. Подарки получат дети из "Конаковского
специализированного Дома ребенка для детей с органическим поражением
центральной нервной системы с нарушением психики", а также ребята постарше
из "Областного социально-реабилитационного центра города Твери".
Стать дедом Морозом легко. Надо всего лишь зайти на , выбрать из списка ребенка, которого хотите поздравить
с наступающим праздником, и прочитать его письмо новогоднему волшебнику. Дальше
дело останется за малым: заполнить анкету, купить и привезти долгожданный
подарок в редакцию радиостанции. Адрес у все тот же: г.Москва, ул.
Народного Ополчения, д.39, корп. 2.
Есть и другой вариант. Благотворитель может оплатить подарок
дистанционно и заказать доставку по указанному адресу. Завершится акция в канун
Нового года. Ваши подарки соберут, упакуют и доставят малышам. Повезут
новогодние сюрпризы ведущие . Они в торжественной обстановке
поздравят детей с наступающим Новым годом.