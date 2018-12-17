15 декабря в Киеве открылось странное мероприятие. Две раскольнические неканонические церкви, называющие себя православными, но никем не признанные, собрали так называемый архиерейский собор для учреждения еще одной — новой украинской церкви. Все проходило под эгидой стамбульского патриархата при участии двух ее экзархов.

15 декабря в Киеве открылось странное мероприятие. Две раскольнические неканонические церкви, называющие себя православными, но никем не признанные, собрали так называемый архиерейский собор для учреждения еще одной — новой украинской церкви. Все проходило под эгидой стамбульского патриархата при участии двух ее экзархов.Колокольня, как, впрочем, и сам собор святой Софии оставались в темноте. От прожекторов и не только светилось разве что лицо Петра Порошенко. Он так увлеченно делился радостью, что даже заговаривался.В своей речи он вспомнил и Москву, и Петлюру, и всю историю своего попрошайничества заветного томоса в Турции. Новый главный раскольник Украины уже не знал, куда руки деть. Лишь на двадцатой минуте Порошенко о нем вспомнил.Позвольте представить вам новоизбранного митрополита Киевского и всей Украины Епифания.Сергей Думенко, 39 лет, на самом деле, никакой не митрополит. Ведь рукополагал его Михаил Денисенко, разжалованный за нарушение монашеских обетов и отлученный от церкви за клятвопреступление самозванный патриарх Филарет. Претендовать на пост предводителя новой структуры ему запретил турецкий патриарх Варфоломей. Но Думенко — абсолютно креатура Денисенко. Они и пришли на учреждение новой раскольничьей структуры вместе. Правда, на митинг новый главный раскольник Украины явился в сопровождении исключительно политиков.Что происходило 8 часов внутри собора святой Софии, тайна. У участников съезда даже мобильные телефоны на входе отняли"Государство сделало все, что могло, для создания независимой от Москвы церкви. Теперь только от вас зависит будущее Украины, наша свобода, наша государственная и духовная независимость. Вам нужно утвердить устав и выбрать предстоятеля. А томос уже ждет предстоятеля на Фанаре", — сказал Порошенко.Фанар — это микрорайон Стамбула, там резиденция патриарха Варфоломея. Скорее всего, томос об автокефалии раскольникам он даст. Ведь Порошенко уже отписал туркам Андреевский собор в Киеве, пообещал Софийский и еще порядка двадцати храмов и монастырей по всей Украине.Кроме того, туркам теперь должны отойти американские и канадские приходы бывших раскольников-автокефалов. Так прописано в Уставе новой псевдо-церкви, составленном в Турции же.В уставе — запрет на канонизацию святых и на изготовление мира для богослужений. Турецкие греки украинским раскольникам даже проведение их собственного съезда не доверили. В итоге большинству участников понадобились наушники, слушать перевод.Что это будет за собрание, было понятно до начала. На площади среди многочисленных государственных флагов не заметно ни хоругвей, ни икон, ни других атрибутов церковного собора. На соседних улицах — десятки автобусов из всех регионов Украины.Стремясь угодить Петру Порошенко в его предвыборной автокефальной авантюре, служба безопасности Украины пыталась заманить настоящих священников на съезд раскольников силой, как Ровенского владыку Варфоломея, задержанного в аэропорту, и обманом, как митрополита Могилев-Подольского Агапита."С утра ко мне пришли люди из Службы безопасности и потребовали поехать в Киев для разговора с митрополитом Симеоном. Я перезвонил митрополиту, он подтвердил, что хочет со мной говорить. Мы вместе с человеком из СБУ поехали в Киев на моем автомобиле. Приехали мы в Киев, а возможности поговорить с владыкой Симеоном не вышло", — говорит митрополит Агапит.Митрополита Винницкого Симеона и до съезда называли одним из претендентов на пост нового главного раскольника. Давний знакомый Порошенко, сам он до последнего возможность нарушения архиерейской присяги отрицал. И вот — в президиуме, а еще раньше в кулуарах вместе с еще одним митрополитом — Александром Драбинко.Впрочем, Украинская православная церковь уже исключила обоих из своих рядов и сообщила об этом остальным православным церквам мира."Очевидно, что вся полнота Украинской православной церкви находится рядом со своим предстоятелем, блаженнейшим митрополитом Онуфрием, и будет дальше двигаться за ним в том направлении, в котором всегда двигалась Украинская православная церковь — в служении своему Отечеству", — заявил руководитель пресс-службы Патриарха Московского и Всея Руси Александр Волков.За последние несколько недель власти на Украине расторгли договор с монахами Почаевской лавры, возбудили десятки уголовных дел против батюшек, устроили череду обысков в храмах и монастырях, допросили почти всех правящих архиереев, а наместнику Киево-Печерской лавры прямо угрожают тюрьмой за его отказ признать отлученных от церкви раскольников-самозванцев настоящими священниками.Украинская православная церковь — это подавляющее большинство граждан Украины. Тринадцать тысяч приходов. В 2 с лишним раза больше, чем у объединенных раскольников вместе взятых. Даже на митинге перед собором святой Софии люди выражали поддержку законному митрополиту Киевскому Онуфрию.Киевский съезд еще не закончился, как начали поступать тревожные новости из Винницы. Неизвестные ворвались в Преображенский собор, отняли у священников ключи и сменили охрану. Информацию несколько раз опровергали и подтверждали снова. Так или иначе, на Украине новый этап противостояния верующих раскольникам.Патриарх Кирилл пытался предупредить об этом европейских и мировых лидеров еще накануне, но в ответ тишина.Украинскую церковь неожиданно для многих поддержал абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, олимпийский чемпион по боксу, кавалер двух украинских государственных наград Александр Усик.Еще до того, как митрополит Онуфрий наградил его церковным орденом преподобного Ильи Муромца, знаменитый украинский спортсмен пообещал, что в случае нападения раскольников на Киево-Печерскую лавру он вместе с монахами встанет на защиту святыни.