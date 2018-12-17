Принц Гарри пропустит в этом году королевскую охоту по просьбе супруги. Меган Маркл является известной защитницей животных и выступает против кровавой традиции.

Принц Гарри пропустит в этом году королевскую охоту по просьбе супруги. МеганМаркл является известной защитницей животных и выступает против "кровавой" традиции.Бывшая актриса очень любит животных и даже отказываетсяносить одежду из меха. Она была сильно обеспокоен тем, что герцог Сассекский в прошлом "убивал беззащитных зверей". "Он никогда не пропускал охоту, но его чувства к Мегангораздо сильнее", – сообщил источник, близкий к королевской семье.Вероятно, этот поступок может обострить конфликт между Гаррии Уильямом. Братья принимали участие в королевской охоте на протяжении двадцатилет. "Уильям видит в этом еще один тревожный знак. Он считает, что пытаетсяоторвать его младшего брата от семьи. Гарри всегда любили охоту.Это событие также помогало им сблизиться. Но теперь младший сын принца Чарльза вряд ли когда-нибудьвозьмет в руки ружье. В их отношениях наступил непростой период", – поведал анонимный источник.Принц Гарри также пропустил прошлогоднюю охоту, приуроченную коДню подарков. Аэто большое событие в королевском календаре. " сильно расстроилась, когдаузнала, чем занимался Гарри в Германии. Ее огорчают мысли о том, что он убивал беззащитных зверей. Герцогиня очень любит животных и предпочитает питаться едой длявегетарианцев. Она никогда не носит одежду из меха. Маркл настояла на том,чтобы ее супруг тоже ел меньше мяса и больше фруктов и зелени", – добавил анонимный источник. Теперь бывшая актриса хочет, чтобы ее муж "изменил свои взгляды на охоту".