Газотранспортная система Украины скоро перейдет в управление
неизвестным людям. Антиукраинский заговор Петра Порошенко раскрыла лидер партии
Батькивщина Юлия Тимошенко.
Газотранспортная система Украины скоро перейдет в управление
неизвестным людям. Антиукраинский заговор Петра Порошенко раскрыла лидер партии
"Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Петр Порошенко намерен еще до конца своего президентского
срока передать половину активов и управление газотранспортной системой Украины
неизвестным лицам. О планах украинского лидера рассказала в Верховной раде Юлия
Тимошенко.
"Происходит эпохальная авантюра по краже самой большой
собственности Украины – украинской ГТС. По нашим данным, президент Украины
пообещал совместно с его аффилированными компаниями украсть до того момента,
когда президент отойдет от власти, украинскую ГТС", – возмутилась
Тимошенко на заседании Согласительного совета руководителей фракций и
председателей комитетов Верховной рады.
Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что половина ГТС отдается
за бесценок, а управление переходит "неизвестно кому". В результате, по словам , Украина
лишается трех миллиардов долларов ежегодного дохода и "будет обобрана до
нитки под псевдопатриотические лозунги", передает "ПолитНавигатор".
Ранее сообщалось, что украинские элиты уже не воспринимают Порошенко всерьез. Лидер Незалежной – как хромая утка на фоне приближающихся президентских выборов. Его рейтинг колеблется в районе 10-12%.
Эксперты уверены, что у Порошенко нет шансов выиграть. Аналитики отдают предпочтение лидеру "Батькивщины" Юлии , фронтмену рок-группы "Океан Ельзи" Станиславу Вакарчуку и комику Владимиру Зеленскому. Не исключено, что Порошенко покинет Украину.