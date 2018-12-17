Газотранспортная система Украины скоро перейдет в управление неизвестным людям. Антиукраинский заговор Петра Порошенко раскрыла лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко.

Газотранспортная система Украины скоро перейдет в управлениенеизвестным людям. Антиукраинский заговор Петра Порошенко раскрыла лидер партии"Батькивщина" Юлия Тимошенко.Петр Порошенко намерен еще до конца своего президентскогосрока передать половину активов и управление газотранспортной системой Украинынеизвестным лицам. О планах украинского лидера рассказала в Верховной раде ЮлияТимошенко."Происходит эпохальная авантюра по краже самой большойсобственности Украины – украинской ГТС. По нашим данным, президент Украиныпообещал совместно с его аффилированными компаниями украсть до того момента,когда президент отойдет от власти, украинскую ГТС", – возмутиласьТимошенко на заседании Согласительного совета руководителей фракций ипредседателей комитетов Верховной рады.Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что половина ГТС отдаетсяза бесценок, а управление переходит "неизвестно кому". В результате, по словам , Украиналишается трех миллиардов долларов ежегодного дохода и "будет обобрана донитки под псевдопатриотические лозунги", передает "ПолитНавигатор".Ранее сообщалось, что украинские элиты уже не воспринимают Порошенко всерьез. Лидер Незалежной – как хромая утка на фоне приближающихся президентских выборов. Его рейтинг колеблется в районе 10-12%.Эксперты уверены, что у Порошенко нет шансов выиграть. Аналитики отдают предпочтение лидеру "Батькивщины" Юлии , фронтмену рок-группы "Океан Ельзи" Станиславу Вакарчуку и комику Владимиру Зеленскому. Не исключено, что Порошенко покинет Украину.