Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовных дел в отношении троих местных жителей. Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.158 УК РФ (кража).Осенью текущего года в полицию обратилась местная жительница, сообщившая о хищении у нее денежных средств в сумме 7500 рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к краже может быть причастен 38-летний знакомый заявительницы. Данный гражданин был задержан. В содеянном мужчина сознался¸ пояснив, что деньги похитил из сумки женщины в ходе совместного распития алкоголя. Материальный ущерб потерпевшей фигурант возместил в полном объеме.Еще одна кража произошла в Гороховце летом текущего года. По версии следствия 17-летний местный житель похитил из квартиры своего соседа - пенсионера деньги в сумме 7000 рублей. Подозреваемый был задержан после обращения потерпевшего в полицию. Вину в содеянном несовершеннолетний признал, материальный ущерб потерпевшему возмещен.Обвинение в совершении кражи также предъявлено 38-летнему ранее судимому жителю Гороховца, который в октябре текущего года незаконно проник в жилище своей сестры, откуда похитил смартфон стоимостью 6500 рублей. Вырученные от продажи телефона деньги фигурант потратил на спиртное.В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.