Ученые из Южной Кореи пришли к выводу, что черный рис может помочь в борьбе с лишним весом и предотвратить ожирение/
Южнокорейские ученые доказали, что черный рис помогает в борьбе с ожирением.
Они кормили лабораторных мышей с ожирением пророщенным черным рисом. В ходе исследований выяснилось, что рис снижает уровень холестеринов и препятствует накоплению липидов в печени.
То есть последствия употребления жирной и высококалорийной пищи нивелируются.
Также ученые выяснили, что черный рис содержит больше белка, клетчатки и антиоксидантов, чем белый, сообщает портал Food News.