Ученые из Южной Кореи пришли к выводу, что черный рис может помочь в борьбе с лишним весом и предотвратить ожирение/

Южнокорейские ученые доказали, что черный рис помогает в борьбе с ожирением.Они кормили лабораторных мышей с ожирением пророщенным черным рисом. В ходе исследований выяснилось, что рис снижает уровень холестеринов и препятствует накоплению липидов в печени.То есть последствия употребления жирной и высококалорийной пищи нивелируются.Также ученые выяснили, что черный рис содержит больше белка, клетчатки и антиоксидантов, чем белый, сообщает портал Food News.