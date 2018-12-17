23-летняя
Вероника
Дидусенко сфотографировалась обнаженной во время отдыха в
Таиланде. Девушка опубликовала снимки на своей странице в Instagram.
23-летняя
Вероника
Дидусенко сфотографировалась обнаженной во время отдыха в
Таиланде. Девушка опубликовала снимки на своей странице в Instagram.
Модель улетела
в провинцию Краби. Там киевлянка разместилась в одном из элитных
пятизвездочных спа-отелей. Дидусенко с удовольствием нежится на солнце и плещется в Андаманском море.
Кроме того, модель выкладывает в свой
микроблог снимки с отдыха. Девушка сфотографировалась на курорте
совершенно голой. Вероника позирует на одном из них в воде, прикрывая пикантные части тела руками, передает
На втором фото она стоит в бассейне, немного приоткрыв грудь.
Поклонники восхитились снимками Дидусенко,
написав ей множество комплиментов в комментариях. "Выглядите потрясающе",
"Самая красивая женщина на планете Земля", "Прекрасная",
– отметили фолловеры.
Ранее киевлянка стала героиней скандала на конкурсе красоты "Мисс
Украина". После победы на соревнованиях организаторы выяснили, что
Вероника Дидусенко была замужем и у нее есть ребенок. Это является грубым нарушением правил участия в конкурсе. Из-за
этого девушка была лишена титула.
Обладательницей титула "мисс
Украина – 2018" стала
19-летняя Леонила Гузь. Пользователи Сети посчитали решение судей "проплаченным
и позорным".