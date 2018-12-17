23-летняя Вероника Дидусенко сфотографировалась обнаженной во время отдыха в Таиланде. Девушка опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

23-летняяВероникаДидусенко сфотографировалась обнаженной во время отдыха вТаиланде. Девушка опубликовала снимки на своей странице в Instagram.Модель улетелав провинцию Краби. Там киевлянка разместилась в одном из элитныхпятизвездочных спа-отелей. Дидусенко с удовольствием нежится на солнце и плещется в Андаманском море.Кроме того, модель выкладывает в своймикроблог снимки с отдыха. Девушка сфотографировалась на курортесовершенно голой. Вероника позирует на одном из них в воде, прикрывая пикантные части тела руками, передаетНа втором фото она стоит в бассейне, немного приоткрыв грудь.Поклонники восхитились снимками Дидусенко,написав ей множество комплиментов в комментариях. "Выглядите потрясающе","Самая красивая женщина на планете Земля", "Прекрасная",– отметили фолловеры.Ранее киевлянка стала героиней скандала на конкурсе красоты "МиссУкраина". После победы на соревнованиях организаторы выяснили, чтоВероника Дидусенко была замужем и у нее есть ребенок. Это является грубым нарушением правил участия в конкурсе. Из-заэтого девушка была лишена титула.Обладательницей титула "миссУкраина – 2018" стала19-летняя Леонила Гузь. Пользователи Сети посчитали решение судей "проплаченными позорным".