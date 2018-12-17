8 медалей на первенстве и чемпионате ЦФО. На соревнованиях по самбо и боевому самбо в Воронеже владимирские спортсмены выиграли две «золотых», четыре «серебряных» и две «бронзовых» награды.

8 медалей на первенстве и чемпионате ЦФО. На соревнованиях по самбо и боевому самбо в Воронеже владимирские спортсмены выиграли две золотых, четыре серебряных и две бронзовых награды. Наши самбисты показали хорошие результаты и среди юниоров, и среди взрослых спортсменов. В общей сложности в первенстве и чемпионате ЦФО участвовали более 250 спортсменов из 16 регионов страны. Сборную нашей области представляли 28 человек из Владимира, Коврова, Александрова и Мурома.