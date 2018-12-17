УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Паздникова Юрия Николаевича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Паздникова Юрия Николаевича, 1981 года рождения, который 13 декабря 2018 года ушел из дома на улице Бориса Пастернака и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 35-40 лет, рост 175 см., славянской внешности, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы темно-русые прямые короткие,Особые приметы: шрам над правой бровьюБыл одет: вязаная шапка черного цвета, темно-синяя куртка-пуховик, черные брюки, светло-серый свитер, черные сапоги, при себе имел рюкзак.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79