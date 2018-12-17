Специальная сессия, посвященная политике России на Ближнем Востоке и в мире в целом прошла на форуме в столице Катара – Дохе, передает канал Россия 24. В дискуссии участвовали эксперты международного клуба Валдай.

Специальная сессия, посвященная политике России на Ближнем Востоке и в мире в целом прошла на форуме в столице Катара – Дохе, передает канал "Россия 24". В дискуссии участвовали эксперты международного клуба "Валдай".Обсудили создание на Ближнем Востоке новой системы безопасности. Особое внимание уделялось шагам, которые может сделать Москва для урегулирования конфликта в регионе."Очень много вопросов было посвящено роли России в Сирии, в целом, я бы сказал, что настрой аудитории был позитивен. Были острые вопросы, но аудитория в целом была дружелюбна и пыталась понять, какие цели преследует Россия на Ближнем Востоке, что она может сделать для улучшения ситуации. Все признали, что Россия сегодня — это глобальный игрок, ее роль на Ближнем Востоке способствует стабилизации ситуации.Был живой и очень заинтересованный разговор о том, каким образом Россия сможет участвовать в выработке решений, которые так необходимы Ближнему Востоку, как эти решения будут вмонтированы в общемировую повестку", — заявил Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".