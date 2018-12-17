Возбуждено уголовное дело за фальсификацию доказательств

Возбуждено уголовное дело за фальсификацию доказательствРуководство киржачского лечебно-исправительного учреждения № 8 (ЛИУ-8 УФСИН) показало суду фотографии комнат, которые оборудовали для отпусков трудоустроенных заключённых. А прокуратура этих помещений не обнаружила. Возбуждено уголовное дело за фальсификацию доказательств.В сентябре этого года, как сообщают в СледКоме, владимирский прокурор обратился в суд с иском, чтобы руководство тюремной больницы выделило и оборудовало помещения для отпусков осуждённых, где также они могли бы видеться с адвокатами. Администрация учреждения отчиталась о якобы проделанной работе: суду показали фотографии новых помещений. Но в реальности их не оказалось.В подготовке фальсификации участвовали 3 сотрудника УФСИН. Однако ни один из них не смог объяснить свои противозаконные действия.Расследование уголовного дела продолжается.