К поискам подключились волонтеры

К поискам подключились волонтерыВо Владимирской области без вести пропала 17-летняя девушка. Ковровчанку Ирину Маслову в последний раз видели 18 ноября. С тех пор о ней ничего неизвестно.К поискам Ирины подключились волонтеры «Лизы Алерт».Приметы девушки: рост 170 сантиметров, темно-рыжие волосы, карие глаза.Она была одета в тёмно-зелёную куртку, синие джинсы, серую толстовку, синие кроссовки и серую шапку.Если вам известно что-то о ее возможном местонахождении, сообщите по номеру 112 или 8(800)700-54-52.