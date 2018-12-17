Воришки решили сдать его на металлолом

Воришки решили сдать его на металлоломВ садовом товариществе «Тюльпан» недалеко от деревни Гридино Ковровского района местные жители не нашли свой дом – вместо него лишь голая земля. Грабители унесли абсолютно всё, вплоть до самого жилища.В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители нашли виновных. Ими оказались двое местных жителей, которых уже судили за кражу.Оказалось , что приехав в СНТ, они положили глаз на небольшой металлический домик размером 2х3 метра и решили сдать его в пункт приема лома. Однако дом целиком у них не приняли. Воришкам пришлось искать покупателей, которые смогли бы распилить жилище и сдать его по частям. Так они и попались.Ущерб местного жительницы, оставшейся без садового дома, составил 23 тысячи рублей.