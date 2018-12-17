Мужчины, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили 15 дорогостоящих мобильных телефонов, после чего скрылись...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО при силовой поддержке бойцов Росгвардии г. Москвы задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении из организации путем разбоя», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть ОМВД России по району Замоскворечье поступило заявление от кассира коммерческой организации. Он рассказал, что в помещение пункта самовывоза интернет-магазина на Пятницкой улице зашли двое неизвестных. Мужчины, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили 15 дорогостоящих мобильных телефонов, после чего скрылись. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Дмитровском шоссе задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 25 и 26-летний приезжие. Установлено, что похищенные телефоны злоумышленники сбыли, а вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60