17.12.2018

2018-12-17 16:20:36

В Петербурге нашли завернутый в одеяло труп

В Приморском районе Санкт-Петербурга найден труп мужчины. Тело находилось в одной из квартир по улице Щербакова.



На предплечьях умершего имеются резаные раны. Кроме того, nело мертвеца было завернуто в одеяло. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, передает .