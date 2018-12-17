В понедельник московский Спартак подпишет контракт с первым новичком нынешнего межсезонья. Им станет 21-летний бразилец Айртон Лукас.

В понедельник московский "Спартак" подпишет контракт с первым новичком нынешнего межсезонья. Им станет 21-летний бразилец Айртон Лукас.Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Спартак" и бразильский "Флуминенсе" согласовали трансфер футболиста. Айртон прошел медосмотр и в понедельник 21-летний левый защитник станет игроком 22-кратных чемпионов страны. Айртон обойдется "Спартаку" в 7 миллионов. В недавно завершившемся чемпионате Бразилии молодой футболист сыграл в 26 встречах.Айртон станет четвертым бразильцем в составе красно-белых. Также за "Спартак" выступают полузащитник Фернандо и два нападающих Луиз Адриано и Педро Роша.