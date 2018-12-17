Житель Страсбурга польского происхождения стал пятой жертвой стрельбы, которую устроил во вторник террорист Шариф Шекат. В больницах по-прежнему остаются еще 11 человек, состояние многих из них врачи оценивают как крайне тяжелое.

Житель Страсбурга польского происхождения стал пятой жертвой стрельбы, которую устроил во вторник террорист Шариф Шекат. В больницах по-прежнему остаются еще 11 человек, состояние многих из них врачи оценивают как крайне тяжелое.Теракт на рождественской ярмарке в столице Эльзаса произошел во вторник. Преступник открыл огонь по прохожим и скрылся. Через два дня полиция нашла его и ликвидировала, напоминает агентство "Интерфакс".