17.12.2018

2018-12-17 19:50:39

В Тюмени из-за пожара эвакуировали десятки человек

В Тюмени произошел пожар в жилом многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали 21 человека.



Жильцы рассказали о том, что квартира, в которой произошел пожар, принадлежит людям, ведущим асоциальный образ жизни. В результате пожара никто не пострадал, передает .