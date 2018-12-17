Вода во Владимире безопасна для здоровья. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Пробы водопроводной воды из 23 «контрольных точек» в квартирах и соцучреждениях показали, что неприятный запах снизился с 3 до 1-2 баллов, а микробиологические показатели в норме.

Вода во Владимире безопасна для здоровья. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Пробы водопроводной воды из 23 контрольных точек в квартирах и соцучреждениях показали, что неприятный запах снизился с 3 до 1-2 баллов, а микробиологические показатели в норме. Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в городе не превышен. Вода из реки Нерль пригодна для питья и хозяйственных нужд, заключают специалисты. Напомним, несколько дней назад, многие владимирцы обратили внимание на неприятный запах водопроводной воды из нерлинского водозаборника. Использовать её люди опасались. Точную причину неприятного запаха так и не установили.