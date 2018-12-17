Жители дома на улице Белоконской против открытой мусорной площадки соседней новостройки. Едкий запах и загрязнение придомовой территории, по мнению жителей, все это в ближайшее время может стать реальностью. Среди проблем - и рост горы строительного мусора рядом с площадкой. Но ответственные за мусорную точку утверждают, что она соответствует всем нормам и правилам. Подробности в материале Алексея Домнина.

Жители дома на улице Белоконской против открытой мусорной площадки соседней новостройки. Едкий запах и загрязнение придомовой территории, по мнению жителей, все это в ближайшее время может стать реальностью. Среди проблем - и рост горы строительного мусора рядом с площадкой. Но ответственные за мусорную точку утверждают, что она соответствует всем нормам и правилам. Подробности в материале Алексея Домнина.(ул. Белоконской)Мусор завоевывает новые территории. Эта контейнерная площадка и гора строительного мусора для жильцов дома на улице Белоконской превратились в настоящую головную боль. Неприглядный вид из окна и загрязнение территории могут дополнить едкий запах и антисанитария, опасается Елена Шмелёва. Вместе со своими двумя детьми она вынуждена уже долгое время наблюдать за стройкой соседнего дома. Если контейнерная площадка появилась всего несколько дней назад, то гора строительного мусора здесь растёт с лета. Всё это - прямо под окнами жилого дома.Елена Шмелёва, жительница дома № 15 "В": "Мы тоже имеем право на благоприятную окружающую среду. Мы тоже люди. По всей видимости, застройщики, когда разрабатывали проект благоустройства территории, учли только то, что жильцы будут радоваться только своей близлежащей территории и нас, видимо, не заметили".Эта мусорная точка относится к соседнему дому, рассказывает Елена. По её словам, диалог с застройщиком у жильцов дома не получается. Нашей съёмочной группе удалось встретить главного инженера компании. По его словам, наличие этой площадки и свалки – соответствует всем нормам. Но собирается ли фирма-застройщик учесть интересы жителей соседнего дома? От ответа на этот вопрос представитель компании ушёл, как в переносном смысле, так и в прямом.Игорь Лошанский, главный инженер компании Стройкомплекс: - Скажите,пожалуйста, то есть вы…- Не надо мне микрофон давать.А пока продолжается стройка, мусора становится всё больше, рассказывают жильцы. Их главное опасение, что летом территория у дома превратится в мусорный полигон.Надежда Попенкова, жительница дома № 15 "В": "И вонь, и грязь, и мусор здесь уже. Они не идут ни на какие контакты. Нам захламили все деревья, ещё и кругом его разбросали. Конечно, мы против этой помойки".Галина Букина, жительница дома № 15 "В": "Я не хочу, чтобы тут была мусорка. Вот, пожалуйста, пониже сюда её поставить, чтобы её не видно было. Ну, зачем из окна будут люди смотреть на этот мусор. А тут же знаете, какой завал будет?"С просьбой помочь решить наболевший вопрос, некоторые из жильцов дома написали обращения в надзорные органы. По словам представителя Роспотребнадзора по Владимирской области, на данный момент ведётся проверка по поступившим обращениям.Марина Колтунова, пресс-секретарь регионального Управления Роспотребнадзора: "Начались проверочные мероприятия. В ближайшее время сотрудники отдела санитарного надзора свяжутся с заявителем для того, чтобы выйти на место и в течение 30 дней заявителю будет дан письменный ответ с результатами проверочных мероприятий".О результатах этой проверки, мы, конечно, расскажем уже в новом году. А пока жители пытаются достучаться до застройщика и отправляют свои жалобы, территория у их дома постепенно превращается в свалку.