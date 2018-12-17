Подозревают в фальсификации сведений. Слекдом возбудил уголовное дело, из-за того, что в колонии не досчитались комнат отдыха. Руководство лечебно-исправительного учреждении номер 8 в Киржаче по решению суда должно было выделить и оборудовать отдельные помещения для проведения отпусков трудоустроенными осужденными, а также создать условия для встреч осужденных с адвокатами.

Подозревают в фальсификации сведений. Слекдом возбудил уголовное дело, из-за того, что в колонии не досчитались комнат отдыха. Руководство лечебно-исправительного учреждении номер 8 в Киржаче по решению суда должно было выделить и оборудовать отдельные помещения для проведения отпусков трудоустроенными осужденными, а также создать условия для встреч осужденных с адвокатами. В качестве доказательств того, что требования выполнены, представитель колонии предоставил в суд документы и фотоматериалы. Однако контрольная проверка прокурора требуемых обустроенных помещений не нашла. Кто виноват в такой несостыковке, три должностных лица учреждения, готовивших материалы к судебному заседанию, пояснить затрудняются.