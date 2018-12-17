Его устроили в съемной квартире
Его устроили в съемной квартире
Во Владимире накрыли настоящий наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Правоохранители выяснили, что 30-летний неработающий владимирец устроил в съемной квартире во Фрунзенском районе место, где разрешал своим знакомым употреблять наркотики синтетического и растительного происхождения. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли курительные приспособления со следами запрещенных веществ.
Кроме того, медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина длительное время употребляет наркотики.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за организацию и содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Расследование уголовного дела продолжается.