Его устроили в съемной квартире

Его устроили в съемной квартиреВо Владимире накрыли настоящий наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Правоохранители выяснили, что 30-летний неработающий владимирец устроил в съемной квартире во Фрунзенском районе место, где разрешал своим знакомым употреблять наркотики синтетического и растительного происхождения. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли курительные приспособления со следами запрещенных веществ.Кроме того, медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина длительное время употребляет наркотики.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за организацию и содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.Расследование уголовного дела продолжается.