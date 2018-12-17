30-летний владимирец систематически предоставлял квартиру знакомым для употребления наркотиков.

Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Наркопритон» пресечена деятельность притона для употребления наркотических средств синтетического и растительного происхождения.Установлено, что подозреваемый, 30-летний неработающий житель города Владимира, организовал притон в съемной квартире во Фрунзенском районе областного центра. В течение нескольких месяцев мужчина систематически предоставлял жилое помещение для потребления наркотиков своим знакомым. В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли курительные приспособления, свидетельствующие об употреблении наркотиков.Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина длительное время употребляет запрещенные вещества. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ ил их аналогов).Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.Расследование уголовного дела продолжается.