Главная цель мероприятия – обеспечить безопасность детей на дорогах.

Сегодня на территории 33 региона стартовала «Неделя детской дорожной безопасности». В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции совместно с органами образования и другими заинтересованными учреждениями и организациями проведут ряд мероприятий.В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в школах будут проводиться занятия, тематические викторины, конкурсы и соревнования для закрепления навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах. Кроме этого, во всех школах Владимирской области пройдут образовательные игры и веселые конкурсы, будут организованы ежедневные «минутки безопасности».Сотрудники ГИБДД примут участие в родительских собраниях по вопросам безопасного поведения детей на дорогах, недопустимости оставления детей на улице без присмотра взрослых, исключению подвижных игр вблизи проезжей части.