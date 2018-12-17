Число пострадавших при взрыва в пабе на севере Японии увеличилось до 41 человека.

Число пострадавших при взрыва в пабе на севере Японии увеличилось до 40 человек. Уточненные данные приводит японское агентство Kyodo. Один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии. Есть ли среди пострадавших иностранные граждане, пока не известно.Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Саппоро, в местном баре-изякая. Взрывной волной выбиты стекла в самом заведении и соседних кафе и магазинах. Пожарные ведут борьбу со вспыхнувшим после взрыва огнем. Пожар уже локализован, однако конструкции здания обрушились.О причинах взрыва на данный момент не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.