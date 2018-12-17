Ведущий популярного реалити-шоу Влад Кадони осудил недостойное поведение Юлии
Романовой. Он считает, что на телепроекте Дом-2 нет места для таких невоспитанных
людей.
Ведущий популярного реалити-шоу Влад Кадони осудил недостойное поведение Юлии
Романовой. Он считает, что на телепроекте "Дом-2" нет места для таких невоспитанных
людей.
Кадони захотел лично поговорить с Юлией Романовой после
того, как она устроила драку на площадке. Ведущий спросил, почему девушка так
плохо себя ведет на проекте, на что участница не смогла дать ответ. Тогда Влад
разозлился и обвинил ее в начале потасовки. "Мне так жалко, что тебе голову не
пробили… Ты на мужика бросаешься, пытаешься его пнуть, пытаешься его ударить… Я
всю драку смотрел", – заявил он.
Романова была возмущена нападками ведущего "" и стала говорить с ним на повышенных тонах, после чего ее попросили уйти. "Почему нельзя
спокойно разговаривать? В чем проблема?", – поинтересовался ее спутник. "Потому
что это хабалка, помоечное воспитание и цыганщина", – заключил недовольный
Кадони.
Юлия пришла на проект "" в начале осени и сразу призналась, что состоит в браке с мужчиной. Недавно Романова сообщила, что в
скором времени подаст заявление на развод. На этом настоял ее нынешний возлюбленный
Саймон Марданшин. "Муж в курсе, это обоюдное желание. Насколько я знаю, у него там тоже уже есть отношения, но я особо в них не вникаю. Я подошла к этому шагу осознанно: мне не жалко, не страшно, не грустно и не обидно", – поделилась девушка.