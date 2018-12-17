Чемпион Испании Барселона не испытала проблем в матче 16 тура Ла Лиги против Леванте. Сине-гранатовые одержали победу на выезде 5:0. Три мяча гола на счету Лионеля Месси.

Чемпион Испании "Барселона" не испытала проблем в матче 16 тура Ла Лиги против "Леванте". "Сине-гранатовые" одержали победу на выезде 5:0. Три мяча гола на счету Лионеля Месси.Капитан "Барсы" отличился на 43, 47 и 60 минутах. Разгром "лягушек" начался 35 минуте Луис Суарес, а Жерар Пике поставил точку на 88 минуте. "Леванте" к тому времени играл в меньшинстве.На счету Мессии стало 14 голов, и он лидирует в споре снайперов испанского чемпионата. Кроме того Лионель стал первым, кому удалось забить 50 мячей в 2018 году.