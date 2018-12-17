В марте 2017 года Николай Носков перенес инсульт. В момент удара 61-летний певец находился один на даче, поэтому почти сутки пролежал без помощи.

В марте 2017 года Николай Носков перенес инсульт. В моментудара 61-летний певец находился один на даче, поэтому почти сутки пролежал безпомощи.Парализованный артист был доставлен в реанимацию безсознания. Врачи боялись делать какие-либо прогнозы, недуг поразил четвертьмозга.Полтора года семья не подпускала журналистов к Носкову. Заэто время Николай прошел интенсивное лечение и курс реабилитации. Рядом сартистом круглосуточно находилась его жена Марина."Перспективы были не очень хорошие. Я не хочу все этовспоминать. Это как в другой реальности, как будто это было не со мной. Вреанимации пролежал трое суток, быстро пришел в сознание, но не мог говорить.На третий день он уже сидел. У него прошла частичная парализация правой сторонытела. У Николая сначала была сильная депрессия, но потом он выкарабкался", -рассказала супруга Носкова в программе "Пусть говорят" Первого канала.По словам Марины, в тот роковой день ее супруг оченьпереживал из-за работы. Николай решил поехать на дачу, чтобы в одиночестве всеспокойно обдумать. Женщина считает, что ее возлюбленного довели до приступа. "Он очень сильно нервничал. У него были большиенеприятности. У него был срыв гастролей по вине организаторов. Я считаю, чтоэто только поэтому с ним случилось", – сделала шокирующее заявление Марина.Артист прошел сложный путь. Он заново научился ходить иговорить. Благодаря жене, медикам и силе воли артист пошел на поправку и даже возобновил репетиции. Вближайшее время звезда планирует записать новую песню.Три месяца назад Носков вернулся к старой привычке – закурил. Близкие против пристрастия артиста, поэтомувсячески уговаривают его бросить.По словам Марины, Николай окружен любовью и заботой, внучкиартиста Мирослава и Валерия часто бывают в гостях у знаменитого дедушки. Носковс удовольствием проводит время с малышками. "Мы счастливы, что жизньпродолжается, несмотря ни на что", – отметила супруга знаменитости.