В марте 2017 года Николай Носков перенес инсульт. В момент
удара 61-летний певец находился один на даче, поэтому почти сутки пролежал без
помощи.
В марте 2017 года Николай Носков перенес инсульт. В момент
удара 61-летний певец находился один на даче, поэтому почти сутки пролежал без
помощи.
Парализованный артист был доставлен в реанимацию без
сознания. Врачи боялись делать какие-либо прогнозы, недуг поразил четверть
мозга.
Полтора года семья не подпускала журналистов к Носкову. За
это время Николай прошел интенсивное лечение и курс реабилитации. Рядом с
артистом круглосуточно находилась его жена Марина.
"Перспективы были не очень хорошие. Я не хочу все это
вспоминать. Это как в другой реальности, как будто это было не со мной. В
реанимации пролежал трое суток, быстро пришел в сознание, но не мог говорить.
На третий день он уже сидел. У него прошла частичная парализация правой стороны
тела. У Николая сначала была сильная депрессия, но потом он выкарабкался", -
рассказала супруга Носкова в программе "Пусть говорят" Первого канала.
По словам Марины, в тот роковой день ее супруг очень
переживал из-за работы. Николай решил поехать на дачу, чтобы в одиночестве все
спокойно обдумать. Женщина считает, что ее возлюбленного довели до приступа. "Он очень сильно нервничал. У него были большие
неприятности. У него был срыв гастролей по вине организаторов. Я считаю, что
это только поэтому с ним случилось", – сделала шокирующее заявление Марина.
Артист прошел сложный путь. Он заново научился ходить и
говорить. Благодаря жене, медикам и силе воли артист пошел на поправку и даже возобновил репетиции. В
ближайшее время звезда планирует записать новую песню.
Три месяца назад Носков вернулся к старой привычке – закурил. Близкие против пристрастия артиста, поэтому
всячески уговаривают его бросить.
По словам Марины, Николай окружен любовью и заботой, внучки
артиста Мирослава и Валерия часто бывают в гостях у знаменитого дедушки. Носков
с удовольствием проводит время с малышками. "Мы счастливы, что жизнь
продолжается, несмотря ни на что", – отметила супруга знаменитости.