Проблема быстрого избавления от лишнего веса беспокоит многих россиянок. И не только весной, когда маячит перспектива выхода на люди в купальнике – но и в преддверии зимних праздников, когда красавицам хочется непременно надеть любимое платье. Своим опытом эспресс-похудения поделилась модель plus-size, инстаблогер Юлия Рыбакова. Высказали свои мнения и читатели Дни.ру.

Проблема быстрого избавления от лишнего веса беспокоитмногих россиянок. И не только весной, когда маячит перспектива выхода на люди вкупальнике – но и в преддверии зимних праздников, когда красавицам хочетсянепременно надеть любимое платье. Своим опытом эспресс-похудения поделилась модельplus-size, инстаблогер Юлия Рыбакова. Высказали свои мнения и читатели"Дни.ру".За советом обратилась читательница нашего издания. Ей срочнопонадобилось сбросить 6 килограммов. Девушка сообщила, что она всегда весила50-52 кг, но вдруг "отъелась" до 56-ти. Она считает, что это для неемного – но никогда не практиковала диеты и ничего о них не знает.Лишние килограммы набираются отнюдь не в результате одногоприема пищи. Так что ждать моментального от них избавления не стоит. Но,приложив определенные усилия и запасшись терпением, вполне реально достичьжелаемого результата, рассказала "Дням.ру" известная модель,инстаблогер ."Я недавно на спор скинула 10 кг за месяц. И не еласовсем, и до обмороков себя доводила ради того, чтобы выиграть. А в итоге уже 6кг прилетело обратно. После этого сорвалась жестко на отдыхе в Абу-Даби. Леталина "Формулу-1", в нашем отеле было все включено. После месяца голодовоки отказа во всем срыв был неизбежен", – рассказала Юлия.Известная модель советует сбрасывать вес постепенно.Помогают спорт, правильное питание и процедуры, подобранные специалистами. "Быстрыхрезультатов не ждите, вы же не за один прием пищи набрали 6кг", – заключилаЧитатели нашего издания в целом с советом эксперта согласны.Некоторые даже считают, что беспокоиться не о чем. "Да нормальныйвес...особенно если учесть, что стабильно 50-52", "Раз сейчас 56резко стало, на это могут быть определенные гормональные причины, тут не влишнем жире дело, встаньте на весы через недельку и посмотрите, изменится лиситуация", – (орфография и пунктуация оригинала – Прим.ред).Кто-то советует девушке бегать по утрам, другие утверждают,что рано утром и поздно вечером бег вреден. А в общем вывод один: очень быстропохудеть не получится. Нужно . И лучше, конечно, все делать порекомендации врача.