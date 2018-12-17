Проблема быстрого избавления от лишнего веса беспокоит
многих россиянок. И не только весной, когда маячит перспектива выхода на люди в
купальнике – но и в преддверии зимних праздников, когда красавицам хочется
непременно надеть любимое платье. Своим опытом эспресс-похудения поделилась модель
plus-size, инстаблогер Юлия Рыбакова. Высказали свои мнения и читатели
Дни.ру.
Проблема быстрого избавления от лишнего веса беспокоит
многих россиянок. И не только весной, когда маячит перспектива выхода на люди в
купальнике – но и в преддверии зимних праздников, когда красавицам хочется
непременно надеть любимое платье. Своим опытом эспресс-похудения поделилась модель
plus-size, инстаблогер Юлия Рыбакова. Высказали свои мнения и читатели
"Дни.ру".
За советом обратилась читательница нашего издания. Ей срочно
понадобилось сбросить 6 килограммов. Девушка сообщила, что она всегда весила
50-52 кг, но вдруг "отъелась" до 56-ти. Она считает, что это для нее
много – но никогда не практиковала диеты и ничего о них не знает.
Лишние килограммы набираются отнюдь не в результате одного
приема пищи. Так что ждать моментального от них избавления не стоит. Но,
приложив определенные усилия и запасшись терпением, вполне реально достичь
желаемого результата, рассказала "Дням.ру" известная модель,
инстаблогер .
"Я недавно на спор скинула 10 кг за месяц. И не ела
совсем, и до обмороков себя доводила ради того, чтобы выиграть. А в итоге уже 6
кг прилетело обратно. После этого сорвалась жестко на отдыхе в Абу-Даби. Летали
на "Формулу-1", в нашем отеле было все включено. После месяца голодовок
и отказа во всем срыв был неизбежен", – рассказала Юлия.
Известная модель советует сбрасывать вес постепенно.
Помогают спорт, правильное питание и процедуры, подобранные специалистами. "Быстрых
результатов не ждите, вы же не за один прием пищи набрали 6кг", – заключила
Читатели нашего издания в целом с советом эксперта согласны.
Некоторые даже считают, что беспокоиться не о чем. "Да нормальный
вес...особенно если учесть, что стабильно 50-52", "Раз сейчас 56
резко стало, на это могут быть определенные гормональные причины, тут не в
лишнем жире дело, встаньте на весы через недельку и посмотрите, изменится ли
ситуация", – (орфография и пунктуация оригинала – Прим.
ред).
Кто-то советует девушке бегать по утрам, другие утверждают,
что рано утром и поздно вечером бег вреден. А в общем вывод один: очень быстро
похудеть не получится. Нужно . И лучше, конечно, все делать по
рекомендации врача.