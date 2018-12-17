Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 200000 рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 57-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 222 УК РФ (незаконные хранение и сбыт боеприпасов).По версии следствия, в период с ноября 2017 года по февраль текущего года, обвиняемый незаконно проникал в квартиры и частные дома, расположенные на территории города Гусь-Хрустальный, откуда похищал мобильные телефоны, денежные средства, инструменты, изделия из золота и хрусталя. Установлена причастность мужчины к совершению четырех краж. Похищенное имущество фигурант реализовывал, а вырученные деньги тратил на личные нужды. Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 200000 рублей.В ходе расследования сотрудниками полиции была получена оперативная информация о возможной причастности данного гражданина к незаконному обороту боеприпасов. При попытке сбыта 15 патронов калибра 5,45 мм на территории города Гусь-Хрустальный, мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска. Находящиеся в незаконном обороте боеприпасы изъяты.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.