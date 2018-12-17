Материальный ущерб превысил 5 тысяч рублей

Материальный ущерб превысил 5 тысяч рублейВ Юрьев-Польском районе местного жителя обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В сентябре этого года в полицию обратилась жительница одного из местных сёл и сообщила о том, что ночью из двора ее частного дома кто-то украл 26 досок. Материальный ущерб превысил 5 тысяч рублей.Оказалось, что к пропаже досок причастен сосед потерпевшей. Похищенные строительные материалы правоохранители нашли во дворе его дома. Мужчина признал свою вину.Возбужденное в отношении мужчины уголовное дело направлено в суд.