Австралийская актриса Яэль Стоун обвинила артиста Джеффри Раша в домогательствах. Своими переживаниями она поделилась в интервью журналисту зарубежного издания The New York Times.

Австралийская актриса Яэль Стоун обвинила артистаДжеффри Раша в домогательствах. Своими переживаниями она поделилась в интервью журналисту зарубежного издания The New York Times.Жизнь звезды сериала "Оранжевый –хит сезона" изменилась раз и навсегда во время участия в постановке "Дневниксумасшедшего" в театре Сиднеяв 2010 году. Все началось с шутливых сообщений, которые 67-летнийактер Джеффри Раш начал присылать своей коллеге. По словам Яэль, эти послания вскоре "сталиносить сексуальный характер". Она не знала, как ответить такому влиятельномучеловеку. Однажды он появился перед ней обнаженным в гримерной и тайкомнаблюдал, как она принимает душ. Стоун восприняла все как глупую шутку,но продолжала чувствовать себя некомфортно.Яэль боялась, что если расскажет о произошедшем, торазрушит свою карьеру. "Это было главным: "Не обижай Джеффри, потому что этоповлияет на следующее выступление и в конце концов на твою карьеру", – цитируетСтоун РИА Новости. С тех пор актриса не могла спокойно спать в течениегода."Существует боль от травматического переживания.Существует ярость неверия. Иногда бывает неудобно признать, как с готовностьюделает мисс Стоун, что она не говорила "нет", а иногда даже поощряла егоповедение. Она сделала это из страха обидеть наставника и друга", – передаетслова журналистки Рен-ТВ.Сам Раш уже выступил в свою защиту и отверг все обвинения25-летней актрисы. Он сожалеет о том, что причинил страдания. В то же время он отметил, что не пытался сделать это намеренно, а в их переписке чувствовалось "взаимноеуважение и восхищение".Ранее Звезда фильма "Аритмия" ИринаГорбачева призналась, что в подростковом возрасте стала жертвой насилия. Трагический эпизод произошелс ней в больнице. Девушка сидела в гинекологическом кресле, когда врач привел к нейстудентов-медиков, и попросил одного из них провести обследование. После этогоИрина долго не могла прийти в себя и рыдала несколько дней. Она признается, чтоэта душевная травма теперь преследует ее всю жизнь.Напомним, что в прошлом году широкую известность приобрелахештег-кампания #MeToo, где миллионы женщин рассказывали о пережитых случаяхсексуального насилия и домогательств. Участие в акции приняли также многиезнаменитости, в числе которых – Алисса Милано, Леди Гага и Риз Уизерспун.