Австралийская актриса Яэль Стоун обвинила артиста
Джеффри Раша в домогательствах. Своими переживаниями она поделилась в интервью журналисту зарубежного издания The New York Times.
Австралийская актриса Яэль Стоун обвинила артиста
Джеффри Раша в домогательствах. Своими переживаниями она поделилась в интервью журналисту зарубежного издания The New York Times.
Жизнь звезды сериала "Оранжевый –
хит сезона" изменилась раз и навсегда во время участия в постановке "Дневник
сумасшедшего" в театре Сиднея
в 2010 году. Все началось с шутливых сообщений, которые 67-летний
актер Джеффри Раш начал присылать своей коллеге. По словам Яэль, эти послания вскоре "стали
носить сексуальный характер". Она не знала, как ответить такому влиятельному
человеку. Однажды он появился перед ней обнаженным в гримерной и тайком
наблюдал, как она принимает душ. Стоун восприняла все как глупую шутку,
но продолжала чувствовать себя некомфортно.
Яэль боялась, что если расскажет о произошедшем, то
разрушит свою карьеру. "Это было главным: "Не обижай Джеффри, потому что это
повлияет на следующее выступление и в конце концов на твою карьеру", – цитирует
Стоун РИА Новости. С тех пор актриса не могла спокойно спать в течение
года.
"Существует боль от травматического переживания.
Существует ярость неверия. Иногда бывает неудобно признать, как с готовностью
делает мисс Стоун, что она не говорила "нет", а иногда даже поощряла его
поведение. Она сделала это из страха обидеть наставника и друга", – передает
слова журналистки Рен-ТВ.
Сам Раш уже выступил в свою защиту и отверг все обвинения
25-летней актрисы. Он сожалеет о том, что причинил страдания. В то же время он отметил, что не пытался сделать это намеренно, а в их переписке чувствовалось "взаимное
уважение и восхищение".
Ранее Звезда фильма "Аритмия" Ирина
Горбачева призналась, что в подростковом возрасте стала жертвой насилия. Трагический эпизод произошел
с ней в больнице. Девушка сидела в гинекологическом кресле, когда врач привел к ней
студентов-медиков, и попросил одного из них провести обследование. После этого
Ирина долго не могла прийти в себя и рыдала несколько дней. Она признается, что
эта душевная травма теперь преследует ее всю жизнь.
Напомним, что в прошлом году широкую известность приобрела
хештег-кампания #MeToo, где миллионы женщин рассказывали о пережитых случаях
сексуального насилия и домогательств. Участие в акции приняли также многие
знаменитости, в числе которых – Алисса Милано, Леди Гага и Риз Уизерспун.