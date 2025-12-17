Обвиняемый вырастил кусты конопли прямо у себя в теплице на придомовой территории.

В Красной Горбатке Владимирской области будут судить 39-летнего местного жителя. Об этом рассказали . Мужчина обвиняется в незаконном хранении внушительного количества марихуаны – более 1,3 килограмма.По данным следствия, обвиняемый вырастил кусты конопли прямо у себя в теплице на придомовой территории. После сбора урожая он высушил растения и хранил их дома и в гараже исключительно для личного потребления.В ноябре 2025 года его «огородническая» деятельность была пресечена правоохранительными органами. Теперь жителю Красной Горбатки грозит до трёх лет лишения свободы. Дело уже находится в Селивановском районном суде, где и будет решаться его дальнейшая судьба.