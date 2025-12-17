12 декабря 2025 года в Гусь‑Хрустальном из‑за неблагоприятных погодных условий рухнуло дерево.

Председатель Следственного комитета России дело о травмировании двух жителей Гусь‑Хрустального. Причина — падение дерева во время непогоды.12 декабря 2025 года в Гусь‑Хрустальном из‑за неблагоприятных погодных условий рухнуло дерево. Оно упало на проходивших мимо мужчину и женщину. Оба получили травмы. Женщину с черепно‑мозговой травмой экстренно госпитализировали.По факту случившегося следственные органы СК России по Владимирской области уголовное дело по статье о халатности.Дело привлекло внимание центрального аппарата СК: председатель ведомства поручил руководителю регионального управления А. А. Кулакову представить подробный доклад.